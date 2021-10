Informacije o hišnih preiskavah pri Zoranu Stevanoviću so bile objavljane na facebook strani Resni.ca in jih policija še ni potrdila. Hišno preiskavo bi naj opravili v navzočnosti Stevanovića, njegove žene in odvetnika. Zaseženih bi naj bilo več predmetov.

»Se še spomniš, kakšen je občutek, ko kot politični zapornik doživiš podporo svojih podpornikov?,« je avtor facebook zapisa zastavil vprašanje Janezu Janši. V nadaljevanju zapisa je predsedniku vlade v imenu gibanja Resni.ca obljubil, da bo takšno podporo množic doživel tudi Stevanović, če ga policija kmalu ne izpusti iz pridržanja. Po neuradnih informacijah se je Stevanović v torek zvečer sam predal policiji.

Stevanovićev odvetnik David Gradišek je povedal, da so hišne preiskave potekale ob prisotnosti Stevanovića. Z njegovega doma so odnesli računalnik, poleg tega so kriminalisti v njegovem spremstvu obiskali še sedež njegove stranke, okoli 12. ure pa so se skupaj vrnili v Ljubljano, kjer je bil v policijskem pridržanju do izteka roka ob 18. uri danes.