Po pridržanju Zorana Stevanovića in Zlatana Čordića - Zlatka v torek popoldne je policija napela vse sile, da bi zoper oba domnevna organizatorja torkovih protestov – v času, ko je veljal 9. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije – našla obremenjujoče dokaze. Z njimi bi lahko prepričali preiskovalne sodnike, da sta potencialno nevarna oziroma da obstaja ponovitvena nevarnost storitve kaznivega dejanja. Policija je popoldne pojasnila, da so oba pridržali 5. oktobra »zaradi utemeljenih razlogov za sum, da sta bili izvršeni kaznivi dejanji hujskanja k upiranju po 1. in 2. odstavku 302. členu kazenskega zakonika«.

Z NPU nad Stevanovića in Zlatka Preiskavo, ki so jo začeli ljubljanski kriminalisti, so prevzeli kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki slovi kot specialna kriminalistična enota slovenske policije. Na policiji so to utemeljili s preobilico podatkov, ki jih morajo obdelati v relativno kratkem času, saj so se razlogi za pridržanje iztekli po 48 urah od pridržanja, torej danes zvečer. Očitno je, da policija ni zbrala dovolj dokazov, da bi Stevanovića privedli pred preiskovalnega sodnika, saj so ga okoli 18. ure izpustili. Njegov odvetnik David Gradišek je za Dnevnik pojasnil, da so v NPU očitno spoznali, da kljub dvema hišnima preiskavama niso našli znakov, da bi njegova stranka hujskala k upiranju. »Stevanović je vedno deloval javno, nikoli ni ničesar skrival, njegovo delovanje je bilo vsem na očeh. Tudi hišne preiskave niso bile potrebne, ker se je izkazalo, da niso potrdili utemeljenih sumov, da bi Stevanović hujskal k upiranju,« je pojasnil Gradišek. Vse to je vplivalo na to, je dodal, da so se na tožilstvu odločili, da Stevanovića sploh ne pošljejo pred preiskovalnega sodnika. Kar pomeni, je prepričan Gradišek, »da policijsko pridržanje sploh ni bilo potrebno in je bilo zato nezakonito«.