Cepivo - znano kot RTS,S/AS01, ki ga je že leta 1987 prvič razvilo britansko farmacevtsko podjetje GlaxoSmithKline - bo zdaj priporočeno za množično uporabo pri otrocih, ki živijo južno od Sahare, ter v vseh drugih regijah, kjer je malarija razširjena. Do drugega leta starosti naj bi otroci prejeli štiri odmerke cepiva.

»To je zgodovinski trenutek. Dolgo pričakovano cepivo proti malariji za otroke predstavlja preboj za znanost, zdravje otrok in nadzor nad malarijo,« je ocenil prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kot je še izpostavil, bi lahko cepivo skupaj s preventivnim sistemom, ki se že izvaja, rešil na desettisoče življenj letno.

Stopnja smrtnosti zaradi malarije se je med tistimi, ki so jih cepili, zmanjšala za 30 odstotkov

Priporočilo WHO sicer sledi izvedbi pilotnega projekta, ki je od leta 2019 zajel okoli 800.000 otrok v Gani, Keniji in Malaviju. Stopnja smrtnosti zaradi malarije se je med tistimi, ki so jih cepili, zmanjšala za 30 odstotkov, poudarjajo v WHO. Tedros je zatrdil, da je cepivo varno.

Novih okužb z malarijo je približno 200 milijonov letno, večinoma v Afriki. Nekateri ljudje se okužijo večkrat v enem letu. Bolezen terja okoli 400.000 življenj vsako leto, večinoma otrok, starih pet let ali manj. 94 odstotkov smrti zaradi malarije zabeležijo v Afriki, več kot polovico v šestih podsaharskih državah in skoraj četrtino samo v Nigeriji.

Malarijo povzročajo paraziti plazmodiji, ki jih s pikom na človeka prenašajo okuženi komarji. Med simptomi so visoka vročina, mrzlica in potenje, pa tudi bolečine v mišicah in sklepih, glavobol in prebavne težave, težave z dihanjem in kašelj.

Omenjeno cepivo deluje proti najnevarnejšemu povzročitelju, parazitu Plasmodium falciparum, ki je najbolj razširjen in odgovoren za večino smrtnih primerov okužb.