V sredo je bilo v Sloveniji opravljenih 5336 PCR testov, s katerimi so potrdili 968 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 18,1-odstoten. V bolnišnicah zdravijo 413 covidnih bolnikov, 114 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj so umrli trije covidni bolniki.

Kot ocenjuje NIJZ, je v državi trenutno aktivnih 11.943 primerov okužbe, kar je 42 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je trenutno 836, kar je sedem manj kot v torek.

Na popoldanski novinarski konferenci je minister za zdravje Janez Poklukar povedal, da je stanje v slovenskih bolnišnicah stabilno, število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 pa se je v zadnjih dneh nekoliko zmanjšalo. Trenutno je aktivnih 13 covidnih bolnišnic. Od preteklega tedna covidnih bolnikov več ne zdravijo v Brežicah, a so zaradi žarišča na Primorskem aktivirali bolnišnico Sežana, ki pa jo bodo, kot kaže, lahko v zelo kratkem času tudi zaprli.

Pogoj PCT so po njegovih besedah uvedli zaradi naraščajočega reprodukcijskega števila, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi z novim koronavirusom. Namreč zaradi izkušenj izpred enega leta, ko je v mesecu in pol reprodukcijsko število naraslo za sto odstotkov, so morali nujno ukrepati, saj bi sicer epidemija ušla izpod nadzora.

»Uvedba PCT-pogoja je bila zato orodje, ki smo ga imeli na voljo, da živimo normalno. Edina druga možnost je bilo popolno zaprtje družbe, česar si nihče od nas ne more več predstavljati, si tega ne želimo, niti si tega kot družba ne moremo več privoščiti,« je dejal.

Epidemiološko stanje v državi je resno

Trenutno reprodukcijsko število se vrti okoli ena. Ob nadaljevanju trenutnega trenda smo po Poklukarjevih besedah že dosegli vrh hospitaliziranih covidnih bolnikov, če bi se reprodukcijsko število povečalo na 1,2, pa sledi dodaten vrh. Če bi se reprodukcijsko število povečalo na 1,3, kar bi pomenilo, da se PCT-pogoj in ostali ukrepi ne izvajajo učinkovito, se v bolnišnicah lahko pričakuje okoli 600 hospitaliziranih covidnih bolnikov, medtem ko bi bilo na intenzivnih terapijah med 150 in 160 hospitaliziranih. V tem primeru bi bolnišnice ustavile izvajanje številnih ostalih rednih programov.

»Razlika med izvajanjem in neizvajanjem pogoja PCT bi se izrazila v življenju ali smrti več kot tisoč prebivalcev Slovenije,« je povedal. Zato je pozval ljudi k doslednemu izvajanju pogoja PCT.

Minister je spomnil, da je do danes v Sloveniji za posledicami covida-19 umrlo 4910 ljudi. Epidemiološko stanje v državi je resno in ga ne smemo podcenjevati, trdi.

Priznal je, da imajo cepiva proti covidu-19 stranske učinke in da cepljenje ne ščiti stoodstotno pred okužbo. »Tudi sam vsak dan mislim na Katjo, a hkrati mislim tudi na 4910 ljudi, ki je do danes umrlo zaradi virusa. Mislim na 114 ljudi, ki se trenutno zdravi na intenzivni negi. Mislim na kolege zdravnike in na cenjene zdravstvene delavce,« je dejal in poudaril, da je cepivo v tem trenutku edina zaščita, ki nas lahko obvaruje proti virusu. »Virus je veliko bolj smrtonosen kot cepivo, ki ima izredno redke stranske učinke pri redkih posameznikih.«

Pozval je prebivalce, naj se pozanimajo o cepljenju pri strokovnjakih in opolnomočijo z znanjem in premagajo strah, se cepijo in tako omogočijo, »da bomo kot družba skupaj varni«.

»Odločitev za cepljenje je svobodna odločitev vsakega od nas. Vašo odločitev bom vedno spoštoval,« je dejal v nagovoru. Ob tem pa je poudaril, da več, kot bo cepljenih, bolj varni bomo kot družba, bolj varni bodo tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti in hitreje bomo izšli iz epidemije.

V zadnjih 14 dneh so potrdili 564 okužb na 100.000 prebivalcev, kar sta dve manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V sredo so sicer opravili tudi 23.853 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.132.152 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 1.023.080.