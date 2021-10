»Nikoli si nisem mislil, da bom to kdaj izrekel, a v veliko čast mi je, da bodo v Hollywoodu hodili po meni,« se je ob odkritju svoje zvezde v sredo pošalil Craig.

»In če se sreča meri po tem, v kakšni družbi smo, potem sem, glede na to, da sem na tem pločniku obkrožen z vsemi temi legendami, zelo, zelo, zelo srečen človek,« je dodal.

Nižje na znamenitem Pločniku slavnih (Walk of Fame), na katerem je danes že več kot 2000 zvez osebnosti iz sveta filma, televizije in glasbe, so se zbrali oboževalci, da bi nazdravili svojemu junaku, seveda z martinijem.

Film Ni čas za smrt, v katerem je Craig v vlogi agenta britanske tajne službe MI6 zaigral petič in obenem tudi zadnjič, je premiero v Londonu doživel 28. septembra. Prejel je navdušujoče kritike v veliko olajšanje vodstev studiev, ki računajo, da bo po premoru zaradi novega koronavirusa ponovno privabil občinstvo v kinematografe.

Igralec Rami Malek, ki v 25. delu franšize igra Bondovega nasprotnika, je dejal, da je bilo s Craigom prijetno sodelovati. »Če imaš srečo, da igraš zlobnega človeka, se je bolje prepričati, da je dober človek legendaren. Ta dobri fant je najboljši,« je dejal.