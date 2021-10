Prvo poročilo Evromediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je navajalo, da je šlo za potres z magnitudo 5,1, a je hrvaška seizmološka služba kasneje potrdila, da je šlo za sunek moči 4,6. Žarišče potresa je bilo 40 kilometrov severovzhodno od Splita na petih kilometrih globine.

Hrvaški seizmologi so za hrvaško televizijo (HTV) potrdili, da je v četrtek zvečer prvemu potresu sledilo še nekaj šibkejših sunkov, med katerimi je najmočnejši imel magnitudo 2,6.

Potres so čutili v Splitu, Makarski, Sinju, Omišu, Solinu in nekaterih drugih mestih v Dalmaciji, kot tudi na tamkajšnjih otokih. Čutili so ga tudi prebivalci v nekaterih mestih v Livnu in Posušju v BiH.

Po pričevanjih prestrašenih prebivalcev so se tla tresla približno deset sekund. Čeprav je v času potresa deževalo, so mnogi zapustili svoje hiše, predvsem v krajih Trilj in Sinj, ki sta bili bližje žarišču, je poročal splitski časnik Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani.

Po dosedanjih podatkih ni bilo večje gmotne škode. Z nekaj hiš blizu žarišču je popadal omet, v vasi Dicmo se je zrušil del stare hiše. Hrvaški mediji poročajo tudi o manjših plazovih na cestah, ki so posledica potresa.