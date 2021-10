Šlo je za nabavo opreme od podjetja Pro-Bit za vzdrževanje plačnega sistema za več kot 2100 zaposlenih v celjski bolnišnici. Odpoved je Lavričeva dobila tudi zaradi kršenja bolniškega staleža novembra lani.

Odpuščena finančnica je na sodišču povedala, da se je v celjski bolnišnici zaposlila spomladi 2018 in da je njeno delo potekalo normalno do lanske jeseni. Tedaj je začutila, da so jo vse bolj osamili, ni pa si znala razložiti, zakaj se je to zgodilo. Povedala je, da je mati samohranilka in da je direktor podjetja Pro-Bit Vlado Gobec njen prijatelj z bonitetami, poročata časnika.

Problem je bil v tem, ker je bila Lavričeva tudi članica razpisne komisije, ki je odločala o izbiri ponudnika za omenjeno opremo. Lavričeva je povedala, da je o svoji želji po izločitvi iz komisije junija lani obvestila direktorico bolnišnice Margareto Guček Zakošek, ni pa ji natančno pojasnila razlogov za svojo odločitev. Po navedbah Lavričeve ji je direktorica rekla, da se ji ni treba izločiti iz komisije. Medtem pa je Guček Zakoškova zanikala, da bi ji Lavričeva kdaj omenila, da bi se želela izločiti iz razpisne komisije v omenjenem primeru.