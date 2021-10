Baktaš Abtin, Kejvan Bajan in Reza Kandan Mahabadi, ki od septembra lani skupno služijo 15 let in pol dolgo zaporno kazen v zaporu Evin v Teheranu, so prejeli nagrado za svobodo pisanja, ki jo Ameriški PEN podeljuje pisateljem, ki so se znašli v zaporu zaradi svojega dela.

»To so pisatelji, ki ne le zavzeto pišejo in predstavljajo zamisli na papirju, ampak tudi živijo neustrašno in ogromno žrtvujejo za svoboščine, na katerih temelji svobodno razmišljanje, umetnost, kultura in ustvarjalnost,« je v sporočilu za javnost pred dogodkom dejala predsednica ameriške pisateljske organizacije Suzanne Nossel.

Lani je prireditev zaradi pandemije potekala virtualno, letos pa v Ameriškem naravoslovnem muzeju v New Yorku, udeležilo pa se jo je okrog 800 ljudi, med njimi veliko slavnežev. Vodila jo je igralka in raperka Awkwafina, igralka Jodie Foster in nigerijski nobelovec Wole Soyinka pa sta pomagala pri podelitvi nagrad.