Državni statistični urad je ta teden objavil, da je bilo v Sloveniji lani med delovno aktivnimi 2,7 odstotka takih, ki so opravljali prekarno delo ali so bili delovno aktivni s pogodbami, krajšimi od treh mesecev. V celotni EU je bil ta delež nižji, znašal je 2,2 odstotka.

Statistiki so opozorili tudi na delovne razmere. Med nestandardne delovne razmere sodi npr. delo ob neobičajnih urah (zvečer, ponoči) ali ob sobotah in nedeljah oz. med vikendi. V Sloveniji je lani opravljalo delo tudi med vikendi približno 18 odstotkov delovno aktivnih, v celotni EU pa nekaj več kot petina.

Prav tako je za Slovenijo značilna nizka plačna vrzel med spoloma. V letu 2020 se je še nekoliko znižala. Po začasnih podatkih strukturne statistike plač je znašala 2,2 odstotka, kar je 3,6 odstotne točke manj kot v letu 2019. Povprečna mesečna neto plača moških je v letu 2020 po začasnih podatkih znašala 1261 evrov, žensk pa 1242 evrov.

Četrtek in petek - Dan za dvojnika

Zavod RS za zaposlovanje medtem skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) danes in v petek organizira prvi Dan za dvojnika. Gre za dan, ki ga lahko brezposelni preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi opravljati, ali v podjetju, kjer se želi zaposliti, pri tem pa spremlja potek dela v podjetju, spoznava zahteve delovnega mesta in s tem preveri ustreznost svojih predstav o želeni zaposlitvi.

»Dan za dvojnika namreč ni pomemben samo za brezposelnega, ki pridobi realno izkušnjo, kako poteka delo na določenem delovnem mestu. Podobno je lahko pozitivna izkušnja za delodajalca in zaposlene v podjetju, ki spoznajo nove ljudi in postanejo bolj odprti do brezposelnih,« so ob tej priložnosti zapisali na zavodu.

Kot so pojasnili, bosta dvojnika na svojem delovnem mestu sprejela tudi generalni direktor zavoda Mitja Bobnar in generalni direktor OZS Danijel Lamperger.

V dogodek, pri katerem bo sodeloval tudi Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, bodo vključeni delodajalci Agrokovina Begunje, Bizjan orodjarstvo Dobrova, Frizerstvo Brigita Ptuj, Avtomojster Ljubljana in Tiskarna knjigoveznica Radovljica.

Podjetja bodo zagotovila mentorje, ki bodo dvojnikom predstavili delovno mesto in podjetje, brezposelne, ki bodo ta dan dobili priložnost za vlogo dvojnika, pa so izbrali na zavodu.

Za svetovni dan dostojnega dela je bil 7. oktober razglašen leta 2008. Dostojno delo prinaša poleg dostojnega plačila za opravljeno delo in enakih možnosti za vse tudi socialno stabilnost in varnost.