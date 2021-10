Najhuje je bilo prizadeto odročno gorato okrožje Harnaj, kjer reševanje otežuje pomanjkanje ustreznih cestnih povezav, elektrike in pokritosti mobilnega omrežja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na informacije oblasti v Balučistanu je zaradi potresa umrlo 20 ljudi, med katerimi naj bi bilo šest otrok. Oblasti se bojijo, da bi lahko število še naraslo. Poškodovanih naj bi bilo med 200 in 300 ljudi.

Po nekaterih poročilih naj bi bilo v rudniku na obrobju mesta Harnaj ujetih 15 rudarjev. V rudnik so poslali reševalce, v pomoč na prizadeto območje pa prihajajo tudi helikopterji, ki naj bi odpeljali ranjene.

Prekinjena je bila oskrba z električno energijo, zaradi česar so morali zdravstveni delavci v slabo opremljenih bolnišnicah do zore delati ob pomoči svetilk in prenosnih telefonov.

Ameriški seizmološki urad (USGS) je moč potresa ocenil na 5,9, središče pa je imel 15 kilometrov severovzhodno od Harnaja, na globini devetih kilometrov.

Tresenje tal so čutili po vsem Balučistanu, ki meji na Afganistan in Iran, vključno z regionalno prestolnico Kveta, ki leži približno 170 kilometrov zahodno od Harnaja.

Leta 2015 je v potresu z močjo 7,5 v Pakistanu in Afganistanu umrlo skoraj 400 ljudi. Potres z magnitudo 7,6 pa je bil leta 2005 usoden za več kot 73.000 ljudi, 3,5 milijona jih je ostalo brez strehe nad glavo, večina v Kašmirju.