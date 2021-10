Medtem ko za goste ni zaigralo nekaj ključnih igralcev; tekmo so izpustili Rudy Gay, Bojan Bogdanović, Hassan Whiteside, Rudy Gobert, Joe Ingles, Mike Conley in Donovan Mitchell, so telički za 16 minut na parket poslali tudi svoje prvega moža Dončića. Ta je 19 točkam dodal še šest skokov, pet podaj in ukradeno žogo.

Pri Dallasu je 14 točk k zmagi prispeval Boban Marjanović, 13 pa Carlik Jones. V 16 minutah je latvijski zvezdnik Kristaps Porzingis dodal sedem točk, štiri skoke in tri podaje. Prvi strelec Utaha, ki je izgubil še drugo pripravljalno tekmo, je bil Jared Butler, ki je dosegel 22 točk.

V dvorani Chase Center v San Franciscu so Golden State Warriors v pripravah na novo sezono, ki se bo začela 19. oktobra, gostili Denver Nuggets Vlatka Čančarja in zmagali s 118:116.

Čančar je za zlata zrna v desetih minutah dosegel pet točk, en skok, tri podaje ter eno blokado. Najboljša strelca tekme sta bila Nikola Jokić pri gostih ter Jordan Poole pri bojevnikih; oba sta dosegla po 17 točk.