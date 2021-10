»To, kar se je zgodilo, je velika tragedija. Dejstvo je, da je kriv Janez Janša in njegov način vladanja,« je v oddaji 24ur zvečer v zvezi s torkovimi protesti povedal ljubljanski župan Zoran Jankovič. Opaža, da so ljudje zelo nervozni, nesrečni in protestirajo iz dneva v dan. Zato se Janković zavzema za čimprejšnje predčasne volitve. Prepričan je, da parlament ne more več delovati, če se bodo taki protesti ponavljali.

Nasprotuje tudi odločitvi predsednika republike Boruta Pahorja, da je sprejel Zorana Stevanovića. Meni, da bi moral Pahor svoj zadnji mandat izkoristiti za to, da bi nastopil in povedal svoje mnenje. Janković je prepriča, da organizatorja nasilnih protestov predsednik države absolutno ne bi smel sprejeti.

Ljubljanski župan je dodal, da sicer ni strokovnjak za ocenjevanje dela policije, a se mu ukrepi ne zdijo sorazmerni. Izpostavil je sporočila številnih mam, ki so bile z otroki v Argentinskem parku ali Tivoliju in so bile izpostavljene solzivcu. »Če smo gledali Slovensko cesto, je mnogo ljudi še sedelo na terasah lokalov, ki so tudi dobili svojo porcijo, ne krivi ne dolžni. Pač so bili tam ob napačnem času na napačnem kraju,« je povedal Janković. Povedal je še, da si Ljubljana po drugi strani ne zasluži nasilnežev z granitnimi kockami. Vseeno za nastale razmere krivi vlado, ker ima »tisti osnovni kamenček, ki izvaja ukrepe, ki pripeljejo do nerazumnih dejanj, do nasilnih protestov.«

Ljubljančankam in Ljubljančanom je sporočil, naj protestirajo, če se tako odločijo, a naj ob tem ohranijo vljudnost, spoštljivost in prijaznost do vseh. Policiste pa prosil, naj vedo, »da so to naši bratje, sestre, očetje, mame, in naj z njimi tudi ravnajo tako. Za tiste, ki so nasilni, pa ni prostora na ljubljanskih ulicah in tiste je treba pospraviti drugam,« je zaključil. »Tudi naši policisti, ko slečejo uniformo, če bi smeli, bi bili verjetno del tistih, ki protestirajo,« še meni ljubljanski župan.

Za ponesrečeno potezo je Janković označil tudi odločitev Janez Janša, da usmerjanje način testiranja in cepljenja zaupa Jelku Kacinu. »Če bi jaz poslušal Kacina, se nikoli ne bi cepil,« je dodal.