V obračunu nasprotnikov, ki sta se nazadnje pomerila tudi v polfinalu že prej omenjenega julijskega evropskega prvenstva v Angliji, ki ga je po streljanju enajstmetrovk dobila Italija, je na milanskem San Siru Španija prevladovala od samega začetka. Luis Enrique, selektor Furie Roje, je kolego, bivšega igralskega kolega iz 90. let Roberta Mancinija, presenetil s postavitvijo, po kateri je levega branilca Marcosa Alonsa (Chelsea) postavil višje, hrbet pa mu je pokrival Koke, dolgoletni steber madridskega Atletica. S to ukano so Španci dvakrat premagali italijanskega vratarja Gigija Donnarummo (PSG), ko je Alonso začel akcijo na levem krilu, podal napadalcu Sociedada Mikelu Oyarzabalu, ta pa je z dvema imenitnima podajama zaposlil osrednjega napadalca Ferrana Torresa (ManCity), ki je najprej z desnico, potem pa še z glavo čudovito in neubranljivo matiral domačega vratarja.

Drugo večje špansko presenečenje je bila uvrstitev Pabla Gavira - Gavija, še ne 18-letnega vezista Barcelone, v njegovem debiju za špansko reprezentanco, v osrčje zvezne vrste, ob bok legendarnemu kapetanu Sergiu Busquetsu. Če ta dvojica Barcelone morda ni odigrala ključne vloge v napadih Španije, pa je zaprla sredino igrišča in s tem povsem onemogočila igro domačinov. Res pa je Špancem delo olajšal zlasti kapetan Italije Leonardo Bonucci (Juventus), ki je po prvem rumenem kartonu neumno prejel še drugega v 42. minuti prvega polčasa, ko je s komolcem v skoku udaril Busquetsa. Odtam naprej je bila Špancem odprta avtocesta do zmage.

Čeprav so slednji v drugem polčasu igrali brez kakršnega koli tveganja, ampak zgolj zanesljivo, so si skorajda zakuhali dramo v 83. minuti po neverjetni napaki osrednjega branilca Paua Torresa (Villareal), ko mu je na sredini igrišča žogo ukradel Federico Chiesa (Juventus), jo pripeljal vse do vrat španskega vratarja Unaija Simona in jo tam nesebično podal do strelca Lorenza Pellegrinija (Roma), ki je zlahka zadel. A kljub petminutnemu podaljšku Italijanom več kot znižanje izida ni uspelo izvleči.