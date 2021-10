Bog, Cerkev, splav in država

Oktobra in novembra lani – po odločitvi ustavnega sodišča, da je splav nezakonit tudi v primeru razvojnih nepravilnosti zarodka – je ulice poljskih mest preplavilo na tisoče moških in žensk. Pravice žensk so človekove pravice, so bežeč pred solzivcem in policijsko konjenico sporočali vladi Janševega zaveznika in prijatelja, premierja Mateusza Morawieckega, in poljski Katoliški cerkvi. Tisti Cerkvi, katere moralna izprijenost je dokumentirana v stotinah dosjejev o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili njeni »sveti« možje. Samo od julija 2018 do konca lanskega leta je spolno zlorabo, ki naj bi jo zagrešila posvečena oseba, prijavilo 368 mladoletnikov, polovica jih je bila mlajša od 15 let. A protesti so bili zaman. Poti nazaj ni bilo več.