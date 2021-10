»Oblaki solzivca na otroških igriščih, naključni mimoidoči, otroci, družine, upokojenci in tuji turisti pred vodnim topom in obstreljevanjem bežijo v nekakšna improvizirana zatočišča sredi belega dne, odstopljeni minister in direktor policije pa medtem navdušeno čestitata policiji za ta dejanja,« je Jarčeva opisala stanje na zadnjih sredinih protestih. Po njenem mnenju »vlada s svojim delovanjem načrtno preračunljivo stopnjuje konflikte v družbi«. Stanje v državi je primerjala z državljansko vojno, ki da najbolj ustreza »represivni diktaturi«.

Ker je policija po navodilih vlade na sredinem protestu po njenem mnenju »uporabila očitno prekomerno silo«, vlada ustvarja v družbi razkol, nasilje in krizno stanje. Trenutne razmere pa da so v interesu samo premierju Janezu Janši, notranjemu ministru Alešu Hojsu in njunim privržencem. »Vse to je napovedoval že sam predsednik vlade Janez Janša na kongresu stranke SDS, kjer je svojim članom napovedal državljansko vojno, zdaj pa je tudi z dejanji pokazal, da si tega želi in je za to pripravljen uporabiti vsa sredstva,« je dejala.

Poudarila je, da ne glede na to, ali se z vsebino sredinih protestov strinjajo ali ne, ne morejo dopustiti represije do prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ob tem je dodala, da je »pravica do protesta ustavno zagotovljena«. Sredino posredovanje policije je opisala kot škodljivo za demokratično ureditev Slovenije. Miru ne pričakuje, dokler bo na oblasti trenutna vlada, saj da je s svojim delovanjem »izgubila zaupanje ljudi«, zato je premierja Janeza Janšo pozvala k odstopu. Če Janša ne odstopi, Jarčeva poziva opozicijo k vložitvi interpelacije. Poudarila je še, da bodo mirne petkove proteste nadaljevali tudi ta petek, saj da ne pustijo »omejevanja pravice do mirnega protestiranja«. sta