Letni kongresi britanskih strank se vedno končajo z govorom voditelja, ki naj ne bi bil namenjen samo delegatom in drugim že prepričanim, ampak vsem volilcem. Včerajšnji govor premierja Borisa Johnsona, ki je ob zaključku kongresa konservativne stranke požel pričakovan aplavz z ovacijami, je bil ob spremljanju kar zabaven, čeprav mnogi zelo očitno niso razumeli vseh njegovih šal in prispodob, s katerimi ga je začinil. Težko pa je bilo v njem najti vsebino oziroma kar koli konkretnega.

Johnson je skakal s teme na temo in zelo hitel. V tri četrt ure je izustil 5809 besed, kar je 129 besed na minuto ali 47 več od govora vodje opozicijskih laburistov Keira Starmerja prejšnji teden. O Starmerju je Johnson norčavo dejal, da spominja na resno zaskrbljenega avtobusnega sprevodnika (ki jih že dolgo ni), ker ga v stranki ovirajo privrženci Jeremyja Corbyna, ali na kapitana ladje, ki so jo ugrabili somalijski pirati, s katerimi se obupano pogaja o spremembi smeri.

Johnson pa naj bi imel v konservativni stranki, ki jo je razglasil za najbolj »funkpolitično« stranko na svetu, vse urejeno in na svojem mestu. Zato bo njegova vlada vse uredila in rešila. Nobene besede in podrobnosti pa ni povedal o tem, kako in kdaj bo to storila. Dejal je, da je misija konservativcev ustvariti enake priložnosti za vse Otočane, in obenem priznal, da je britanska družba ena najbolj neenakopravnih na svetu. Spet je govoril o odpravi razlik med deli države in med ljudmi, kar je njegova pogosta tema, a ni povedal, kakšen je glede tega vladni načrt.

Poveličevanje brexitskih svoboščin

»Popravili bomo ekonomijo in zgradili še boljšo, kot je bila prej. Tudi pri tem bomo uporabili naše nove brexitske svoboščine, da bomo stvari počeli drugače. Kot smo jih uporabili za to, da smo pospešili cepljenje (proti covidu),« je Johnson ponovil staro neresnico, da so se lahko na Otoku zaradi brexita cepili prej. Sebe, vlado in kapitalizem je hvalil, ker da se je življenje na Otoku po covidu normaliziralo prej kot drugod. »Cepiva so omogočila enostavno mutacijo: pik, pik, pik je postal služba, služba, služba. Najučinkovitejša cepiva na svetu so rešila našo odprto družbo in ekonomijo svobodnega trga,« je rekel.

Pobrexitska in pocovidska Britanija po njegovem mnenju napreduje k ekonomiji z višjimi plačami (zahvaljujoč pobrexitski omejitvi priseljevanja cenene delovne sile), višjo storilnostjo in nižjimi davki. Vendar bo morala vlada, ki je zaradi covida ekonomijo podprla s 407 milijardami funtov, prej zvišati davke. In vse, kar je obljubil in napovedal Johnson, se bo zgodilo v nedoločeni prihodnosti na še nedoločen način. Njegovi konservativci so enotni, radikalni in optimistični, opozicijski laburisti pa stari, utrujeni in razcepljeni, je namigoval.