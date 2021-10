Prenehala veljati odredba o omejitvi gibanja v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda pri Kranju

Odredba o omejitvi ali prepovedi gibanja na določenih območjih v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda pri Kranju je ob 19. uri prenehala veljati, saj so prenehali razlogi za njeno izvajanje, so sporočili s policije.