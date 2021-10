Leto 2021 je, kar zadeva upokojitve košarkarskih velikanov, za ljubitelje igre z oranžno usnjeno žogo precej žalostno. Superge so na klin obesili takšni asi, kot sta Francoza Ian Mahinmi in Joakim Noah, Izraelec Omri Casspi, Argentinec Luis Scola in Grka Nikos Zisis ter Vasilis Spanulis. V torek se je omenjenemu seznamu tudi uradno pridružil še Španec Pau Gasol, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. S kombinacijo višine, veščin, košarkarske inteligence ter človeških odlik je skozi kariero pridobil veliko navijačev in simpatizerjev. Zadnjo sezono je odigral pri Barceloni, klubu njegovega srca, največji pečat pa pustil pri moštvu lige NBA Los Angeles Lakers, s katerim je v letih 2009 in 2010 osvojil tudi šampionska prstana. Klub iz Kalifornije je ob tem že napovedal, da bo v kratkem upokojil in pod strop dvorane dvignil dres z njegovo številko 16.

Močno pogreša Kobeja Bryanta

Zadnje uradne tekme v karieri je Pau Gasol odigral na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu v dresu Španije, s katero je v več kot dvajsetletni karieri postal svetovni (2006) in evropski prvak (2009, 2011, 2015). Le do olimpijskega zlata mu ni uspelo priti. Leta 2008 in 2012 je bil srebrn, leta 2016 bronast. »Pau je imel izjemne naravne danosti – koordinacijo, neznačilno za 215 centimetrov visokega igralca, agilnost, zmožnost napredovanja in igranja na različnih položajih ter delavnost, s katero je dvigoval tehniko vodenja in meta. Izjemni atributi, ki jim je dodal neverjetno željo po tekmovanju, dokazovanju. Nikoli se ni sprijaznil s povprečnostjo, nikoli s povprečnim rezultatom. Vsaj dokler ni vedel, da je dal od sebe prav vse, da bi prišel na sam vrh. Z načinom priprave, preučevanjem nasprotnika in odnosom do soigralcev je postal vzor ne le košarkarjem, temveč vsem športnikom, ki želijo na športen način narediti največ, kar lahko, ne da bi si postavljali omejitve. Zgodovinsko poglavje v španski košarki se z njegovo upokojitvijo končuje,« je med drugim v posvetilu Gasolu zapisal španski selektor Sergio Scariolo.

V ligi NBA je v dresu Memphisa, LA Lakers, Chicaga, San Antonia in Milwaukeeja odigral 1226 tekem v rednem delu, na katerih je v povprečju dosegal po 17 točk na tekmo in 9,2 skoka. Na naboru leta 2001 ga je kot tretjega izbrala Atlanta, a ga nemudoma poslala v Memphis. V krstni sezoni je kot prvi neameriški košarkar prišel do naziva novinca leta, pozneje pa šestkrat nastopil tudi na tekmi vseh zvezd. Najboljša leta je pustil pri LA Lakers, kjer je ob pokojnem Kobeju Bryantu, s katerim sta stkala poseben odnos, prišel do dveh naslovov prvaka. »Posebej želim izpostaviti Kobeja Bryanta,« je ob naznanitvi športne upokojitve povedal Pau Gasol. »Kako zelo bi si želel, da bi bil tu ob meni. Tako njega kot njegovo hčer Gianno močno pogrešam. Naučil me je, kako biti boljši vodja, kako biti bolj tekmovalen. Pokazal mi je, kaj pomeni biti zmagovalec. Vedno sem ga imel za starejšega brata. Hvala ti, Kobe.« Kako pomemben je bil za takratni šampionski LA Lakers, je poudaril tudi trener Phil Jackson. »Poleg njegovega neizmernega talenta, je Pau Gasol v LA Lakers s prihodom prinesel upanje. Njegov učinek in doprinos je bil viden od prvega dne. Z njim smo bili znova v igri za naslov prvaka. A bolj kot vse to je pomembno, da je bil izjemen človek, pravi džentelmen in resnični športni heroj.«