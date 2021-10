Slovenija si je kot sogostiteljica EP 2022 (skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo) zagotovila neposreden nastop na tem tekmovanju, prav tako tudi Norveška kot aktualni prvak Evrope. Zato tem štirim reprezentancam ni treba igrati kvalifikacij, ampak se bodo merile v novoustanovljenem pokalu EHF Euro. Slovenke so se na pripravah v Ljubljani zbrale v nedeljo zvečer, včeraj zgodaj zjutraj pa so odpotovale proti Norveški, kjer jih danes čaka prva tekma z gostiteljicami v predmestju Osla.

Na pripravah ni bilo obolele Erin Novak (Krka), od 21 igralk jih je v Sloveniji ostalo še pet, med njimi odlični Ana Gros (CSKA Moskva) in Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta). Grosova ima težave z zadnjo stegensko mišico (poškodbo je staknila na tekmi ruskega superpokala), v ponedeljek je opravila magnetno resonanco, po kateri je bilo jasno, da ne bo igrala na Norveškem. Tik pred zdajci je s seznama odpadla tudi naturalizirana Slovenka Omoregiejeva: v torek je imela ves dan želodčne težave, zato je padla odločitev, da ostane doma.

Selektor Dragan Adžić je odločil, da poleg njiju v domovini ostanejo še Valentina Klemenčič (Krim), Ana Abina (Mlinotest) in Aneja Beganović (brez kluba). Reprezentančni debi bodo danes doživele tri mlade igralke: 17-letna Nena Černigoj (Mlinotest, levo krilo), 19-letna Karin Kuralt (Olimpija, vratarka) in 21-letna Ema Hrvatin (Zwickau, leva zunanja). Pred dvobojem s prvakinjami Evrope in bronasto reprezentanco z OI v Tokiu Dragan Adžić pravi: »Veselim se tekme z najboljšo reprezentanco na svetu v zadnjih petnajstih letih. Nasproti nam bo stalo najboljše, kar lahko rokomet ponudi. To je privilegij, ki ga moramo izkoristiti, da dobimo čim več informacij o tem, na kakšni ravni je naša trenutna igra, kaj moramo še izboljšati in kaj nam še manjka do najboljših. Svojo igro lahko gradiš samo proti boljšim, zato bosta ti dve tekmi z Norveško kot naročeni.«

Slovenske barve bodo danes na Norveškem branile Tija Gomilar Zickero, Manca Jurič, Nataša Ljepoja, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Alja Varagić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Nena Černigoj, Nuša Fegic (obe Mlinotest), Karin Kuralt (Olimpija), Ema Hrvatin (Zwickau, Nem), Barbara Lazović (CSM Bukarešta, Rom), Amra Pandžić (Baia Mare, Rom), Maja Vojnović (Siofok, Mad), Dominika Mrmolja (Dunaujvarosi, Mad) in Nina Zulić (Kastamonu, Tur).