Že nekaj let pravim, da ko bom dosegel ta in ta mejnik, bom pa nehal hoditi na Jošta. Pa še kar vztrajam. Hribi in gore imajo svojo moč, ko te enkrat pritegnejo, se jim ne moreš upreti. Upam, da mi bo zdravje še dolgo služilo in da bom sedanji številki pohodov na Jošta dodal še kakšno tisočico. (Foto: Boris Kurent, pohodnik z več kot 10.000 vzponi na Svetega Jošta)