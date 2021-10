Manjši od Kurza

V torek smo v rubriki N. N. objavili novico, da je na čestitki Angeli Merkel naš predsednik vlade končno postal največji. Nekaj bralcev nas je obvestilo, da nismo opravili svojega novinarskega poslanstva, ker teme nismo raziskali do konca. In res – po temeljiti analizi vseh v torek objavljenih čestitk dobrodošlice na vladnem twitterju smo odkrili, da je predsednik vlade na vseh večji kot prihajajoči tuji državniki. Le na čestitki avstrijskemu zveznemu kanclerju je manjši. Bojimo se, da bo za to nerodnost nekdo v uradu vlade za komuniciranje brez dvoma odgovarjal, saj Janez Janša pač ne more biti manjši od Kurza.