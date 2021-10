Še več! Pahor je s tem prignal do absurda tudi svoje spravaštvo, ki je v kontekstu partizansko-domobranskega razkola še imelo vsaj neki zamegljen, domneven političen smisel. V tem primeru pa je bilo samo še samo sebi namen. Kultura dialoga. Hotel je dati zgled, ker da se premalo pogovarjamo in se namesto tega raje zmerjamo.

Zato je šel Pahor čez to in tipa (Stevanovića) sprejel v avdienco. Kot da bi s predsedniki strank moral podebatirati o tem, kdo je primeren za mandatarja in kdo bi v parlamentu šel skozi za ustavnega sodnika.

Pahorjevo afnanje na instagramu in drugod me je včasih spravljalo v smeh, ni pa me državljansko motilo, niti se mi ni zdelo neprimerno ali nedržavniško. Ni se mi zdelo nevzdržno, kaj šele izdajalsko, da polaga vence na grobove belogardistov in glumi nekakšnega Antigona. Tudi njegovo stališče, da bo brez komentiranja ekscesov sodeloval s to vlado, tako kot je deloval z vsako drugo, se mi je vedno zdelo njegovemu državniškemu statusu primerno vzvišeno in distancirano. Imel sem ga za zadnjega garanta politične stabilnosti. In to je tudi bil. Do ponedeljka. Večer