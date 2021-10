Moč je nevaren opoj

Pretreseno sem spremljala včerajšnje posnetke. Zato je postavljanje v bran policistom – milo rečeno – smešno. Kajti včeraj niso bili napadalni ljudje, temveč policisti! Ki so se do ljudi obnašali kot do živine, ki jo vodijo iz ene ograde v drugo. Ki so z našo opremo, opremo, kupljeno iz našega denarja, najverjetneje tisto, ki »naj bi šla na Kosovo«, paradirali po Ljubljani. Ki so se nad ljudmi drli v jezikih, ki jih umeščamo med tujerodne. Ki so namerno (lepo se vidi na posnetkih) metali solzivec celo med novinarje, naključne mimoidoče, ljudi v lokalih, ki so mirno sedeli…