V Avstriji preiskave na sedežu ÖVP in v kanclerskem uradu

V Avstriji so danes potekale preiskave na sedežu Ljudske stranke (ÖVP), pa tudi v uradu kanclerja Sebastiana Kurza. Preiskovalce naj bi zanimali podatki in dokumenti, povezani z nekaterimi tesnimi sodelavci avstrijskega kanclerja Kurza, poročajo avstrijski mediji in tuje tiskovne agencije.