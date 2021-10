Po parlamentarnih volitvah 26. septembra sta se tako zmagovalna SPD kot unija CDU/CSU namerili prepričati manjše Zelene in liberalce v oblikovanje koalicije.

Stranke so v preteklem tednu že opravile uvodne pogovore, v okviru katerih so se najprej sestali Zeleni in FDP, nato pa obe stranki še ločeno z SPD in CDU/CSU.

Danes so Zeleni sporočili, da si želijo nadaljevanja teh pogovorov s SPD in FDP, čemur so že v preteklosti izkazovali večjo naklonjenost. »To predlagamo FDP,« je v Berlinu dejala Baerbockova, ki z omenjenima strankama vidi večjo možnost dogovorov kot s konservativno unijo CDU in CSU.

Vodja FDP Christian Lindner je za tem sporočil, da so sprejeli predlog pogovorov z SPD. Kot pa je poudaril, ostaja tudi možnost pogovorov o oblikovanju t. i. koalicije jamajka z unijo CDU/CSU in Zelenimi.