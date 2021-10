Moški je na bencinski servis vstopil okoli 4. ure, po tem, ko so mu zavrnili prodajo alkohola, je začel odpirati razne čokolade, nato pa je s pijačo polil tipkovnico na prodajnem mestu. V naslednjem trenutku je potegnil večji nož in ga zapičil v tipkovnico, zatem pa zapustil kraj, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Policisti so moškega izsledili neodzivnega v osebnem avtomobilu na bencinskem servisu Fernetiči-sever. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so ga hospitalizirali.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 56-letni moški iz Sežane prišel na servis v družbi še enega moškega, ki je tudi vozil osebni avto. Najprej je poškodoval vitrino, v kateri so bili reklamni prodajni artikli - noži ter vzel večji nož, ki ga je kasneje tudi uporabil.

Zoper Sežančana sledi hitri postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter kazenska ovadba, so še zapisali na policiji.