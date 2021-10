Predstavniki opozicije so sklicali novinarsko konferenco, na kateri so se odzvali na včerajšnje dogajanje v središču Ljubljane. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je uvodoma poudaril, da je očitno, da vlada ne uživa zaupanja, zaradi česar ljudje ne sprejemajo ukrepov, četudi so nekateri smiselni. »Ta vlada ne spoštuje ustave, ne spoštuje zakonodaje, ne spoštuje niti stroke, ampak se odloča sama, politično. Ta vlada ne spoštuje ljudi,« je našteval. Kot je dejal, je bilo včeraj v Ljubljani vojno stanje, medtem ko se je »politična elita nasmihala in dobrikala na Brdu«. Kot je dejal, v včerajšnjem odzivu policije ni šlo za strokovno odločitev, ampak politično. »Kot veste, sta predsednik vlade in minister za notranje zadeve vselej po protestih na twitterju pisala, da je bil odziv policije prešibek, premalo odločen,« je pojasnil.

Kaj še lahko stori opozicija? Kaj lahko opozicija naredi, če nasproti stoji vlada, ki ne spoštuje pravnega reda, se je vprašal Golubović. »Če želimo obdržati demokracijo v tej državi, potem mora opozicija uporabiti vse demokratična orodja, ki jih ima, eno od njih je izredna seja, ki jo bomo sklicali glede razmer v državi,« je dejal. Izredna seja je namenjena pogovoru s poslanci, je pojasnil koordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal, večina poslancev v državnem zboru podpira vlado Janeza Janše. »Ampak tudi ti poslanci vidijo razkole, ki jih seja vlada,« je prepričan. »S temi poslanci se je treba pogovoriti, jim povedati, da tako več ne gre, da potrebujemo predčasne volitve,« je razložil Mesec. Obenem je k odstopu pozval tako predsednika vlade Janeza Janšo kot ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, glede katerega ne izključuje interpelacije. »Vlado pozivamo, naj sprejeme odgovornost in naj predsednik vlade skliče predčasne volitve,« je dejala predsednica SD Tanja Fajon. Predstavniki opozicijskih strank so se strinjali, da vlada ne spoštuje nikogar, ne opozicije, na državljanov. »To, kar gledamo na ulicah, je nevzdržno in zastrašujoče,« je dejala in dodala, da obsoja vsakršno nasilje. »Epidemija je Slovenijo močno prizadela, a za kaos je odgovorna vlada. Virus je naša realna grožnja, na strani vlade je odgovornost, da umiri razmere,« je dejala. Povedala je še, da podpira vsako mirno izražanje protesta in da razume ljudi, ki so jezni, razočarani in ki jih je strah. »Vlada namerno ustvarja izredne razmere. Država drvi v povsem napačno smer,« je še dejala. Da so rešitev predčasne volitve, je izpostavil poslanec SAB Andrej Rajh. Kot je dejal, v Sloveniji ob protestih še nikoli nismo bili priča tako močni policijski prisotnosti ter uporabi vodnega topa in solzivca sredi dne.