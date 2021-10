Trump je lani zasedel 339. mesto, letos pa se na seznam top 400 ni uvrstil, ker je od začetka pandemije covida-19 izgubil 600 milijonov dolarjev.

»Nepremičnine v velikih mestih - ki predstavljajo glavnino Trumpovega premoženja - niso prinesle takega dobička, zato je nekdanji predsednik izpadel iz najbolj prestižnega ameriškega kluba,« je zapisala revija.

Tehnološke delnice, kriptovalute in druga sredstva so medtem pridobila v obdobju pandemije covid-19.

Trump se je na seznam neprekinjeno uvrščal vse od leta 1996, ko je bil na 368. mestu. Med letom 1997 in letom 2016, ko je bil izvoljen za predsednika ZDA, je zasedal pozicijo v prvi polovici seznama, potem pa je začel izgubljati mesta. Trenutno zaseda 1299. mesto, piše National News.

Najbogatejši leta 2015

Trumpovo premoženje je bilo največje leta 2015, ko ga je Forbes ocenil na 4,5 milijarde dolarjev. Naslednje leto je njegovo premoženje znašalo 3,7 milijarde, med letoma 2017 in 2019 pa je bilo ocenjeno na 3,1 milijarde dolarjev.

Trump je sicer večkrat ponovil, da ga je predsedovanje drago stalo. Vodenje poslovnega imperija je med predsedovanjem predal sinovoma, a so podjetja ostala v njegovi lasti.

Prvo mesto med najbogatejšimi Američani je sicer zasedel ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, katerega premoženje je ocenjeno na 201 milijard dolarjev. Drugo mesto zaseda ustanovitelj Tesle Elon Musk (190,5 milijarde dolarjev), tretje prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg (134,5 milijarde dolarjev), četrto pa ustanovitelj Microsofta Bill Gates (134 milijard dolarjev).

Na petem in šestem mestu sta soustanovitelja Googla Larry Page (123 milijard dolarjev) in Sergey Brin (118,5 milijarde dolarjev). Prva ženska pa se nahaja na 12. mestu, to je Alice Walton (67,9 milijarde dolarjev), edinka ustanovitelja ameriške trgovske verige Walmart Sama Waltona.