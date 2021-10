Posledice včerajšnjih protestov so bile do osme ure zjutraj večinoma že odpravljene, priprave na nadaljevanje vrha EU-Zahodni Balkan pa v teku. »Danes ponoči ni bilo tako hudo. Največ sem pobral pločevink piva, tu in tam kakšna steklenica pa ostanki solzivca. Prejšnji teden je bilo veliko huje, saj je bilo udeleženih tudi več ljudi,« o stanju mesta po včerajšnjih protestih pove uslužbenec Snage Ljubljana, ki je svoje delo opravljal v centru Ljubljane. »Največ smeti je bilo na Slovenski cesti in Kongresnem trgu, nisem pa videl toliko razbitega stekla ali granitnih kock,« še doda.

O odpravljanju posledic smo povprašali podjetje Snaga, vendar nam niso odgovorili. Na včerajšnjem shodu, ki se je pričel okoli 15. ure na Trgu republike, kasneje pa nadaljeval tudi po Slovenski cesti, se je zbralo okoli 3000 ljudi, pojasnjuje policija v sporočilu za javnost. Red je bil znova vzpostavljen okoli 21. ure zvečer, v zraku pa je bilo vonj po solzivcu mogoče čutiti do zgodnjih jutranjih ur. »Ob petih zjutraj sem šla v službo, od Tivolija pa do Čufarjeve so me pekle oči,« pove študentka Urška.

Policisti so za umirjanje protesta uporabili prisilna sredstva, vodni top, penaste naboje, konjenico, službene pse in plinska sredstva. Ostanki nabojev in solzivca so v dopoldanskih urah še vedno ležali v parku Zvezda. »Včeraj je bilo res grdo, v našo prodajalno je priletel solzivec. Odprti smo bili celo noč, grozna gneča je bila,« pove uslužbenec Nobel bureka na Slovenski cesti o včerajšnjem dogajanju. »Del mesta od Bavarskega dvora do Tivolija je bil okoli 20. ure videti podobno kot pred protestom. Nisem opazila povečanega števila ljudi, le povečano prisotnost represivnega aparata. Opazna pa je bila velika koncentracija solzivca, zaradi katere smo z ostalimi ostali ujeti v knjižnici Otona Župančiča do njenega zaprtja,« pove študentka Eva.