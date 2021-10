Kot so sporočili iz Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče, zaključek tekmovanja bo v soboto zvečer. Tekmovanje za kategorijo ribičev nad 55 let starosti bo potekalo gorvodno na reki Savi od ribiškega doma do Prevzgojnega doma Radeče. Tekmovanje za kategorijo veterani bo potekalo pod vasjo Loka v dolžini 600 metrov, kategorija invalidi pa bo tekmovala pod ribiškim domom Radeče gorvodno 300 metrov po reki Savi.

Na letošnjem prvenstvu bo nastopilo 34 ekip iz 18 držav, in sicer devet ekip v kategoriji invalidi, 10 ekip v kategoriji ribičev, starosti 55 do 65 let in 15 ekip v kategoriji veterani, starosti 65 do 75 let.