Kako je kaj takega sploh mogoče, so se spraševali vsi, ki so na pod nadhod zataknjeno letalo naleteli v živo, ali pa so si prek spleta ogledali posnetek. Prizor je bil videti kot iz kakšnega filma, saj se je letalo družbe Air India ujelo med očitno prenizek most za pešce ter avtocesto v Delhiju, del katere naj bi bil zaprt še danes.

Iz družbe so sporočili, da z dogodkom niso povezani, da so letalo odpisali in prodali. Novi kupec ga je neregistriranega in brez kril z vlačilcem peljal novemu domu naproti. A se je očitno nekdo malce uštel pri pri ključni točki takega projekta – meritvah višine letala, ki se je zatorej zagozdilo. Posnetek je medtem že obkrožil svet, po twitterju pa krožijo zapisi, da letalo pod mostom stoji že več dni.

Ne boste verjeli, a skoraj enak incident se je v Indiji pripetil že pred dvema letoma.