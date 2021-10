Delovali so med letoma 1970 in 1980. Pri skupini je bilo kar nekaj menjav, tako da so se pri nastajanju albuma zvrstili trije basisti in dva bobnarja. »Celo leto smo snemali v Studiu 14, kjer smo dobivali odpadne termine. Če je kdo odpovedal, smo mi prišli na vrsto.« V tistem času sta v Jugoslaviji sočasno delovali dve skupini z imenom Jutro. Poleg ljubljanske še sarajevska, katere vodja je bil Goran Bregović. Ta je, da ne bi prihajalo do zamenjav, svojo preimenoval v Bijelo dugme.

Crnkovič se nastopa na Slovenski popevki leta 1974 s pesmijo Gremo na morje spominja po tehnični novosti, ki jo je vpeljal režiser Anton Marti. »Iz Pariza je prinesel takrat še nepoznano izvedbo 'chroma key' – v ozadju nastopajočega je zeleno ali modro platno, s pomočjo katerega se za akterji predvaja poljubna videovsebina. Pri pesmi Gremo na morje so TV-gledalci za mano videli morje in čolne. Tega takrat v Jugoslaviji ni poznala niti stroka, tako da so iz drugih TV-centrov klicali in spraševali, ali smo res peli v živo v studiu oziroma kako je bilo to mogoče izvesti.«

Pesem Gremo na morje je pred leti ponovno posnela skupina Retrophone in pred kratkim še Alenka Godec. »Obe izvedbi sta zelo dobri,« meni Crnkovič, ki je na Slovenski popevki leta 1974 dobil nagrado za najboljšega mladega skladatelja. Zdaj je še posebej navdušen nad tem, da ga je sin presegel v mojstrskem igranju kitare.

86. mesto Gremo na morje

Izvajalec Zoran Crnkovič

Glasba: Zoran Crnkovič

Besedilo: Zoran Crnkovič