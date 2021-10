Na Švedskem in Danskem prekinili cepljenje proti covidu-19 s cepivom Moderne za mlajše

Na Švedskem so za mlajše od 30 let prekinili cepljenje proti covidu-19 s cepivom Moderne. Švedska agencija za javno zdravje je namreč sprejela odločitev, da do 1. decembra s cepivom ameriškega podjetja Moderna ne bodo cepili rojene leta 1991 in mlajše. Kot je sporočila švedska agencija za javno zdravje, je pri cepivu Moderna za mlajše od 30 let povečano tveganje za nastanek miokarditisa, vnetne bolezni srčne mišice, ter perikarditisa, ki je vnetje osrčnika. Ob tem so dodali, da je tveganje za tovrstne stranske učinke sicer zelo majhno. Švedska agencija za javno zdravje je tudi izdala priporočilo, da naj mlajše od 30 let cepijo s cepivom Pfizer/Biontech. Kmalu po novici iz Švedske je tudi danska agencija za zdravje sporočila, da bodo otroke in najstnike, mlajše od 18 let, proti covidu-19 poslej cepili samo s cepivom Pfizer/Biontech.