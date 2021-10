V okolici Brda pri Kranju tudi danes oviran promet

Zaradi srečanja voditeljev članic EU in držav Zahodnega Balkana na Brdu pri Kranju bo tudi danes na območju Kranja z okolico oviran promet. Popoldne bodo predvidoma za krajši čas zaprli cesto med Brdom in Brnikom preko avtoceste, so sporočili s Policijske uprave Kranj.