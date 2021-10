V odboru za zdravstvo je prejšnji četrtek prevladal razum, saj so umaknili vse člene novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki se nanašajo na gravitacijsko območje in na kriterije za lekarniško mrežo. Vendar to še ne pomeni, da se kaj takšnega v prihodnje ne bi moglo zgoditi, saj se spremembe – če jih bo potrdil še državni zbor – vsekakor obetajo, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Lekarna Majšperk je podeželska lekarna v osrčju Haloz, ki bo čez dve leti praznovala petdeset let delovanja. Milanka Furek Aubel, vodja lekarne, v kateri dela že 18 let, se boji, da bi bila, če bi bil nov zakon o lekarniški dejavnosti dejansko sprejet, njihova lekarna ena tistih, ki bi morala zapreti vrata. Če bi se to dejansko zgodilo, pa bi bila to z eno besedo – katastrofa.

»Pri nas je večina strank starejših od 60 let. Nekateri pridejo do nas s kolesom, drugi peš, tretji prosijo za prevoz soseda ali znanca. Najbližja lekarna, ki bi jo imeli, če te lekarne ne bi bilo več, je v Rogatcu, ki pa je prav tako podružnična lekarna in bi jo verjetno tudi zaprli, potem pa le še v Rogaški Slatini ali Kidričevem, ki je deset kilometrov oddaljeno od tu. Ljudje nas že kličejo, da tega ne bodo dopustili,« pripoveduje vodja lekarne in dodaja, da je javni prevoz na tem območju zelo slabo urejen in bi imeli ljudje dejansko hude težave, če bi želeli priti do zdravil ali medicinskih pripomočkov.

Poleg tega, da bi bilo zaprtje lekarne logistični problem, je prednost majhnih podeželskih lekarn tudi v tem, da ljudje farmacevtom zelo zaupajo in da ti poznajo njihove redne terapije, vedo, katera zdravila jemljejo, in jim lahko svetujejo, če pride do kakšnih težav. Zraven lekarne je tudi zdravstveni dom, kjer sta dve zdravnici splošne medicine, s katerima se posvetujejo, če je treba.

»Če bi lekarno zaprli, tega odnosa ne bi bilo več. To bi bila za naše prebivalce resnično katastrofa,« poudari Milanka Furek Aubel in pove, da so tu prebivalcem že zaprli banko in so imeli velike težave, saj mnogi niso vešči poslovanja s karticami.

Kako bi bilo, če bi zaprli še lekarno, si ne zna predstavljati. »Verjetno bi bila naša lekarna ena tistih, ki bi jo, če bi bil zakon sprejet, zaprli, saj prometno nismo najmočnejši. Večina zdravil je na recept, Haloze so finančno revno območje in ljudje nimajo denarja, da bi kupovali prehranska dopolnila in podobne stvari, ki se tržijo. Tudi etično se mi ne zdi, da bi jim morali vsiliti, da nekaj kupijo, saj to ni namen lekarne,« je prepričana.

Pove še, da so na Hrvaškem, kjer so takšne spremembe že uveljavili, cene nekaterih zdravil dosti višje kot pri nas. Zgodi se lahko tudi tako kot v Avstriji, kjer je zdravila treba dan prej naročiti. »Naše lekarne so zdaj zelo dobro regulirane in želim si, da bi tako ostalo,« sklene sogovornica.

Na sporno novelo, ki bi lahko uničila dobro urejeno lekarniško mrežo, so se prejšnji teden ostro odzvali tudi v Lekarniški zbornici Slovenije. Predsednica mag. Darja Potočnik Benčič je opozorila, da bi bila z morebitnimi spremembami zakona o lekarniški dejavnosti med drugim dostopnost do zdravil in lekarniških storitev slabša, povečan bi bil vpliv na strokovno neodvisnost magistrov farmacije, povečan pritisk na pospeševanje prodaje zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil in pojavila bi se možnost nastajanja monopolov.

