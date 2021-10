Kot so sporočili iz medijske skupine Media24, so se za naslov fatalni moški 2021 poleg Bagole potegovali Matej Zemljič, Vid Valič, Taiji Tokuhisa, Gregor Čeglaj, Miha Hercog, Jani Jugovic in Robert Korošec.

Letošnja prireditev je potekala v slogu Jamesa Bonda oziroma filma Casino Royale. Gostje so se tako lahko med drugim preizkusili v različnih igrah na srečo.

Jedi, ki so jih postregli na večerji, je idejno zasnoval kuharski mojster iz Vile Podvin ter Hotela in bistroja Linhart Uroš Štefelin, so še sporočili.