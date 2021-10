Če imate priložnost oziroma predvsem prostor in napeljavo, to lahko obogatite tudi z domačim kaminom ali ličnim električnim stenskim grelnikom. Strokovnjaki za opremo doma tudi letos prisegajo na naravne materiale, uporabo rastlin za dekor in čiščenje zraka, les ter tople zemeljske barve, izstopajo zelena in kremne barve.

Časi, ko smo imeli ločeno dnevno sobo in kuhinjo ter po možnosti še jedilnico, so minili. Sodobna arhitektura nalaga postavitev prostora za dnevni počitek ali oddih, kuhinje in jedilnice v en prostor in pri opremi tega prostora je treba biti previden. Nekateri celo priporočajo kupovanje pohištva po delih, če o razporeditvi nismo stoodstotno prepričani.

Razporeditev velikosti pohištva po prostoru in 3D-izris Začnemo z nakupom ustrezne kuhinje, ta naj bo predvsem prilagojena domačemu kuharju, potem se odločimo za veliko kuhinjsko mizo z najmanj šestimi stoli in zatem prostoru prilagodimo sedežno garnituro, dvosed ali trosed. Tudi fotelji so spet trendovski. Velikokrat se namreč zgodi, da se kupci prenaglijo pri nakupu velike sedežne garniture ali celo mize in posledično nastane zagata, kako preostalo pohištvo umestiti v prostor, da bo ta čim bolj uporaben. Če niste prepričani, kako bi razporedili dele pohištva, ki morda v velikih pohištvenih salonih sploh niso videti tako veliki, se odločite za 3D-izris, ki ga ponujajo skoraj vsi saloni. S tem boste dobili predstavo, kaj in koliko pohištva sodi v vaš dnevni prostor, predvsem pa, kako se kosi pohištva, ki ste jih izbrali, dopolnjujejo po videzu in predvsem funkcionalnosti.

Kuhinja, jedilnica, počivalnica, pisarna, telovadnica in bar v enem Vsestransko opremo dnevnega prostora je najprej narekovala sodobna arhitektura, ki je pred desetletjem in več tri sobe združila v en velik prostor, v zadnjem letu in pol pa je multifunkcionalnost tega prostora narekovala splošna zdravstvena situacija zaradi epidemije, ki je marsikaterega posameznika in družino za več mesecev prikovala v domače prostore. Poleg osnovnih kosov je dobila mesto v tem prostoru še knjižna polica ali regal ter manjša pisalna miza ali izvlečni pult. Pri nekaterih se je oblikoval tudi prostor za vadbo, spet pri drugih pa prostor za bar. Kakor koli, vse nove dele pohištva je treba le smiselno umestiti v prostor. Pri tem si lahko pomagamo z namestitvijo predelnih regalov, skozi katere pride tudi svetloba, ali pa celo predelnih zaves, ki so v zadnjem letu tudi v trendu. Za bolj udobno vadbo se priporoča še preprogo, a pri tem je pomembno, da ne gre za velike kosmatince ali presvetle barve. Preprog, ki zahtevajo več vzdrževanja oziroma so tkane z visokimi nitmi, raje ne uporabljajte za vadbo, saj so za to neudobne – pa tudi hitreje se uničijo. Če želite v korak s časom, izberite preprogo drznih, živahnih barv, tako, ki bo označila središče dogajanja, predvsem pa lastniku doma dala občutek trdnosti, svobode in domačnosti.

Viseča pisalna miza, sproščen kotiček za delo in topla preproga Za več iznajdljivosti pri oblikovanju domače pisarne priporočamo uporabo izvlečnih mizic ali viseče mize, ki se po uporabi enostavno spremeni v viseč dekorativni del stene. Če uporabite zanimivo barvno kombinacijo lesa ali pa ji dodate neglobinski potisk, ta lahko služi kot unikatna večja stenska slika. Tudi s pisarniškimi stoli se lahko poigrate, da ne bodo togo stali sredi dnevnega prostora. Naj bodo barviti ali pa bolj sproščenega videza, taki, ki bodo vabili k delu in prostora ne bodo »otežili«. Zapomnite si; vse, kar nam je bilo vsiljeno v prostor in mora po nekih zakonitostih, na primer zaradi prisilnega dela od doma, tam ostati, lahko z malo iznajdljivosti spremenimo v zanimiv in igriv del. V trendu je ustvarjalna večnamenskost prostora.

Mala večfunkcionalna klubska mizica in vsestranski kosi Tudi manjše klubske mizice so nazaj. Zdaj so manjše, služijo kot odlagalna površina za kavne skodelice ali kozarce, daljince ali revijo, knjigo. Če so narejene tako, da jih lahko uporabimo tudi kot omarico, na primer, da njihov zgornji del služi kot pokrov, lahko vanjo skrijemo tudi kakšno odejo ali pripomočke za vadbo. Nekateri oblikovalci so izkoristili trend zadnjih dveh let in klubskim mizicam ter malim pisalnim mizam dodali kolesca, ki omogočajo premikanje pohištva po prostoru. Tako so času in prostoru dodali inteligentne rešitve za vse notranje potrebe. Tako pohištvo v prostor vnaša več mirnosti, nenasičenosti in občutek svobode.