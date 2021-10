Zeleni in stranka FDP si bodo vzeli dva dneva časa za premislek, kako naprej s pogovori o oblikovanju nove nemške vlade. Čeprav gre za tretjeuvrščeno in četrtouvrščeno stranko na nedavnih parlamentarnih volitvah, imata zato, ker nastopata povezano, v rokah ključ do vrat nove vlade, ki naj bi jo skupaj oblikovali ali z zmagovitimi socialdemokrati (SPD) ali z drugouvrščenimi krščanskimi demokrati (CDU/CSU).

Z obojimi sta se stranki ločeno že pogovorili, zadnji od štirih sestankov je bil včerajšnji med Zelenimi ter CDU/CSU. »Vzeli si bomo čas danes in jutri, da pogovore ocenimo v celoti,« je po njih dejal sopredsedujoči Zelenim Robert Habeck in namignil, da bi se potem lahko odločili, v katero smer gredo s pogajanji naprej. Znano je, da je FDP bližje koaliciji s CDU/CSU (tako imenovana jamajška koalicija, ker so barve strank enake barvam jamajške zastave). Zeleni pa so bližje koaliciji s socialdemokrati (semaforska koalicija, spet zaradi barv).

Nekoliko ponižni Laschet

Kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet je bil po včerajšnjih pogovorih z Zelenimi videti zadovoljen, govoril je o »dobrem vzdušju«. Kaj podrobnejšega o vsebini ni povedal, ker je bil tak dogovor vseh štirih strank, ki pa ni čisto zdržal. V časopisu Bild so v ponedeljek poročali o vsebini pogovorov med FDP in CDU/CSU, na katerih naj bi se vodstvo liberalcev zavzelo za koalicijo s krščanskimi demokrati in slednjim sporočilo, naj o tem prepričajo še Zelene. Ti s poročanjem in uhajanjem vsebine v javnost niso bili zadovoljni, so pa to izkoristili tudi kot pomislek proti jamajški koaliciji.

Zato je bilo pred včerajšnjim sestankom Zelenih in CDU/CSU še nekaj več ugibanja o tem, kako bo potekal. Ko se je končal, je Laschet zvenel nekoliko ponižno. Kot je dejal, se zaveda, da CDU/CSU na volitvah ni zmagala. Dodal je, da si sicer želijo v vlado, a da odločitev o tem očitno ni v njihovih rokah, je poročal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Izginile so torej njegove odločne izjave iz časa takoj po volitvah, da je (kljub zanjo zelo slabemu dosežku) tudi CDU/CSU od volilcev prejela mandat za sestavo vlade.

Sopredsedujoča Zelenim Annalena Baerbock po pogovorih ni kazala kakšne opredeljenosti. Tudi ona je dejala, da si bodo vzeli čas za razmislek ter da so bili pogovori tvorni in resni, pri čemer so našli stične točke pri vprašanjih digitalizacije in ekološke preobrazbe, ne pa pri socialnih vprašanjih. Oglasil se je tudi vodja CSU Markus Söder, ki ga je Laschet spomladi premagal v tekmi za kanclerskega kandidata CDU/CSU. Dejal je, da so bili pogovori z Zelenimi »vsaj tako vznemirljivi kot z FDP, če ne še bolj«, da so si blizu pri okoljskih vprašanjih, da pa bodo potrebni nadaljnji pogovori pri vprašanju migracij.