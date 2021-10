Sram in sramota

Ko je Slovenija pred dvema desetletjema gostila vrh Bush-Putin, so bili prebivalci mlade države ponosni. Danes, ko gostimo evropski vrh v izrednih razmerah, ker se je vlada odločila za uporabo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, ni čutiti ničesar, kvečjemu nejevero in sram. Po letu in pol vladavine Janeza Janše smo lahko spoznali, da aktualna oblast nima nikakršnih zadržkov pri uporabi represivnih sredstev, evropski vrh pa je pri tem očitno pretveza za stopnjevanje ukrepov, potem ko se je vlada soočila z državljansko nepokorščino.