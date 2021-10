Pandorini dokumenti so razkrili posledice sproščenega odnosa vrste otoških vlad do davčnih oaz, slamnatih podjetij in izvora denarja tujcev, ki na skrivaj kupujejo najbolj imenitne stanovanjske in poslovne nepremičnine v Londonu in drugod, kjer so najdražje. Že dolgo ni skrivnost, da so med njimi številni, ki s kupovanjem nepremičnin perejo umazan denar, od kriminalcev velikega formata do nekdanjih in sedanjih vodilnih politikov. Med tujimi lastniki razkošnih nepremičnin je tudi dosti superbogatašev, ki radi dajo veliko denarja britanskim strankam, najraje in največ konservativni.

Največja donatorica strankam v zgodovini države Stanovalci Downing Streeta 10 drug za drugim obljubljajo, da bodo ukrepali in z ustrezno zakonodajo zahtevali obvezno razkritje lastnikov nepremičnin, kupljenih prek slamnatih podjetij, da bi zatrli pranje denarja. Prazne marnje. Tudi zdaj ministri napovedujejo takšen predlog zakona, »ko bo parlament imel čas zanj«. Premier Boris Johnson je ob globalnem razkritju tako imenovanih pandorinih dokumentov o davčnih oazah in poslovanju politikov in vplivnežev prek njih pod pritiskom zaradi denarja, ki ga je konservativcem podarila njegova domnevna oboževalka, žena nekdanjega ruskega finančnega ministra in Putinovega zaveznika Vladimirja Černukina, Lubov Černukin, ki je britanska državljanka. Oba z možem nastopata v pandorinih dokumentih, katerih britanski del so raziskovali novinarji BBC, Guardiana in Financial Timesa. Černukinova je konservativcem od leta 2012 dala poldrugi milijon evrov in je domnevno največja ženska politična donatorica v zgodovini Velike Britanije, čeprav se po »poklicu« razglaša za gospodinjo. Za igro tenisa z Johnsonom je na donatorski dražbi stranke ponudila največ: 105.640 evrov. Plačevala je tudi za srečanja z drugimi vodilnimi konservativnimi politiki. Kritiki od Johnsona zahtevajo, da vrne ves denar, ki ga je darovala stranki, pa tudi preiskavo njenih donacij. Par Černukin je v Britaniji prek mreže slamnatih podjetij kupil več nepremičnin, med njimi vilo blizu parka Regent v Londonu, za katero je odštel 44 milijonov evrov, in podeželsko palačo v okrožju Oxfordshire, za katero je odštel 12 milijonov, kažejo podatki, ki jih v okviru projekta Pandorini dokumenti razkriva mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ).

Družina s 763 milijonov evrov vrednimi hišami Največji nepremičninski imperij na Otoku ima katarska vladajoča družina. Prek slamnatih podjetij iz davčnih oaz je kupila več kot dvajset imenitnih nepremičnin v Londonu, ki so skupaj vredne okoli 763 milijonov evrov. Pandorini dokumenti razkrivajo, da je katarski emir leta 2013 blizu parka Regent kupil najdražjo vrstno hišo v zgodovini (gre za orjaško palačo, ki je na koncu domnevno najdražje vrste hiš na svetu). Zanjo je plačal skoraj 94 milijonov evrov. Da ga ne bi motil sosed, je kupil še sosednjo, nekaj manjšo vrstno hišo. Za 47 milijonov evrov. Katarska kraljeva družina ima v lasti tudi vrsto poslovnih stavb v Londonu. Za najdražje tri je plačala 160, 149 in 130 milijonov evrov. Ker je vse nepremičnine kupila prek slamnatih podjetij, kar sicer ostaja zakonito, je privarčevala težke milijone, saj ji tako ni bilo treba plačati davkov. Razkritja pandorinih dokumentov kraljeva družina ni želela komentirati.

Z ljubeznijo z vzhoda Iz Rusije in drugih nekdanjih sovjetskih republik je največji med številnimi nepremičninskimi magnati, ki jih razkrivajo pandorini dokumenti, ukrajinski milijarder Genadij Bogoljubov, čigar posle preiskuje FBI zaradi suma pranja denarja. Bogoljubov in njegov poslovni partner sta obtožena, da sta ukrajinsko banko PrivatBank, ki sta jo skupaj ustanovila, osleparila za več kot 1,1 milijarde evrov. Bogoljubov, ki živi v Švici, je lastnik britanskih nepremičnin, vrednih okoli 470 milijonov evrov. Njegovo premoženje vsepovsod po svetu je od leta 2020 zamrznjeno. Okoli 470 milijonov evrov so vredne tudi na skrivaj kupljene nepremičnine, ki si jih je na Otoku nagrmadila azerbajdžanska vladajoča družina Alijev, že dolgo obtožena korupcije. Pandorini dokumenti razkrivajo 17 njenih nepremičnin. Med njimi je 37 milijonov evrov vredna poslovna stavba v prestižni londonski četrti Mayfair, katere lastnik je predsednikov sin Hejdar, ki ima enajst let. Dokumenti razkrivajo še, da je družina sosednji pisarniški blok leta 2018 prodala za dobrih 77 milijonov. Kupila ga je leta 2009, zagotovo za najmanj pol manj denarja.