»Kot zaposleni na univerzi in torej soustvarjalci znanosti smo prepričani, da se dosežkov znanosti ne sme uveljavljati s prisilo. Prisila ne more obroditi dobrih sadov, temveč lahko vodi kvečjemu v kaos in upor – najslabše, kar se nam lahko zgodi v izrednih razmerah«, so zapisali. Stroko in odločevalce tako pozivajo, naj se »ohrani pravice do posameznikove svobodne volje«, poziv pa so utemeljili s petimi točkami.

Odprto pismo s 57 podpisniki lahko preberete na tej povezavi (pfd).