V Metalki bo dvodnevna razstava

Oblikovalci delavnice Levo in trajnostno naravnana trgovina Pirate Piška bodo v ljubljanski poslovni stavbi Metalka nasproti podhoda Ajdovščina od 8. do 10. oktobra organizirali pop-up trgovino oblikovalskih izdelkov iz keramike, oblačil in umetniških fotografij.