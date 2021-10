Prepovedani pa bi morali biti hlad in vzvišenost Kacina, zmedenost in konfuznost Kreka, aroganca in zmerjanje Hojsa, birokratsko poučevanje Koritnika, prazno besedičenje Kustečeve, sprenevedanje in zmuzljivost Tonina, rjovenje kozjanskega bika Počivalška, žaljenje in grožnje Janše.

Dokler ne boste vsi vi, ki ste opiti od lastne moči in zagledani v lastno vsevednost, doumeli in priznali, da je komunikacija Maria Fafangla zmagovita kombinacija, ostajate glavni krivci za za razkol med ljudmi ter za stanje duha v državi.

Magda Plementaš Lombar, Kranj