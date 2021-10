Da, obstajajo razlike. Kljub navideznemu enačenju, da vsi policisti v uniformi ravnajo enako in je zato srd ljudi na protestih usmerjen proti vsem policistom, ne drži. Kot seveda ne drži, da je vsa raznolika desettisočglava množica izenačena z nasilneži in je zato potrebna uporaba vodnega topa. Torej tudi petkovi protesti niso enaki sredinim ali četrtkovim. Seveda je nasilje končna ločnica med mirnimi in nasilnimi protesti. In to nasilje države ali pa nasilje protestnikov. Vedno pa so posledice nekomu v korist. A vendar so ta trenutek petkovi protesti glavna tarča nekega avtokrata, ker so verodostojni in glede na način, ugled, vsebino ter zahteve in cilje bolj nevarni. Čudno? Niti ne.

Bolj umestno bi se bilo vprašati, kdo je odgovoren za stanje, v katerem smo. Kdo je politično in strokovno (na svojem področju) odgovoren za vse, kar se dogaja, za vse posledice in svoje odločitve. Kdo je konkretno odgovoren v piramidi odločanja. Ali tisti na vrhu ali morda nekdo na nižji lestvici hierarhije opravljanja dela, na katere elita oziroma odločevalci tako radi prenesejo krivdo za svoja ravnanja. Verjetno se vsi strinjamo, da je najboljše, da sploh ne zaidemo v neke krizne politične ali strokovne situacije. A vendar, ko je enkrat treba potegniti saldo svojih ravnanj, je umestno pošteno povedati, da največjo odgovornost nosi prvi človek v hierarhiji. Seveda ni odveč upoštevati, kdo vse mu pomaga pri nezakonitem ali nestrokovnem ravnanju. A med nami so vendarle razlike.

Zdaj je počasi prišel čas, ko se polagajo računi. Smrt dekleta, ki se je cepilo, je kaplja čez rob vsem več kot enoletnim nesprejemljivim dogajanjem v tej državi, ki jo vodi nesposobna in pokvarjena elita. Vseh skoraj 5000 neimenovanih mrtvih ni premaknilo vase zaverovanih oblastnikov. Vsa dobronamerna opozorila so bila in trenutno so še kot bob ob steno. Tudi pobude za volitve, zamenjavo vlade, zakonitost in ustavnost ravnanj niso premaknile nikogar. Niti odstopljenega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, niti predsednika vlade Janeza Janše, niti predsednika države Boruta Pahorja, niti državnega zbora Igorja Zorčiča, niti kogar koli drugega, če malo konkretiziram odgovornost. »Pravica« v obliki ustavnega sodišča, ki niti ne preseneča s svojo hitrostjo, je trenutno z enim zavezanim očesom. Preseneča pa, da morajo policisti varovati tudi že to institucijo. Nekako se bližamo izrednim razmeram. Samo še vojsko potrebujemo na ulicah, pa smo primerljivi z nekimi oddaljenimi državami.

Kot da se nič ne dogaja, Janez Janša pleza po najvišjem dimniku v Evropi in daje jasno znamenje, da obvladuje tudi lobista Boža Dimnika. Ali pač obratno. Saj je skoraj vseeno. Pomemben je dimnik – simbol. Se pa ob izdaji Dimnikove knjige v Cankarjevem domu veselo fotografirajo vsi odgovorni zdajšnji in prejšnji člani elite. Povedno. Prijatelji skupaj do konca. Odtujeni od ljudi.

Vseeno pa je čudno, da predsednik države ne razpusti parlamenta in razpiše novih volitev. Čudno, da parlament sam vztraja pri politično, gospodarsko, finančno, varnostno in tako dalje nesprejemljivih in zavoženih odločitvah ali neodločitvah te vlade.

Pa če se vrnem na začetek glede razlik. Res je, da tudi policisti niso samo zakoniti pooblaščenci za silo s strani države. So tudi ljudje in državljani. Da, imamo policiste, vredne vsega zaupanja. Imamo pa očitno tudi prodane duše, ki so za dober položaj ali pa izživljanje nad protestniki pripravljeni zatajiti svojo strokovnost in sprejemati ideološke napotke. Samo da bo zopet mir? Izjava policijskega sindikata potrjuje, da obstaja pozitivna struja ljudi v policiji. Da, ti so različni in drugačni od vseh Hojsovih in Olajevih privržencev. Enostavno povedano, tudi policisti in policistke imajo svojo človeško vest in pamet. Če pa se ta denimo pokriva z idejami in delovanjem nekega avtokrata, potem jim pač ni več mesta v policiji.

Neki vzorci, metode in ideje se ponavljajo, samo z drugimi ljudmi in v drugem času. A vendar s podporo istih nosilcev in akterjev: kapital, RKC, stranka, ideologija in veliki vodja.

Če je ta naša demokracija resnično kaj vredna, potem bi bilo treba takoj, ampak res takoj rešiti nakopičene družbene probleme. Saj jih znamo, kajne? Če pač ne, naj kdo še enkrat prebere ustavo. Da, so razlike med nami in vedno bodo. Ampak način reševanja teh razlik ni takšen, kot so si ga privoščili ta vlada, ta parlament in ta predsednik države. Že zdavnaj je čas, da odidejo z mest, ki jih zasedajo.

Miloš Šonc, Grosuplje