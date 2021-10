Damir Imamović, bosanski interpret sevdaha: »Čutil sem, da lahko dam v pesem še nekaj več«

Sarajevski glasbenik, pevec in skladatelj Damir Imamović, eden osrednjih ambasadorjev tradicionalne bosanske ljudske glasbe, sevdalink, ima veliko oboževalcev tudi med slovenskim občinstvom. Prvič je pri nas nastopil leta 2008 na Jazz Cerkno, potem na Drugi godbi in pozneje še velikokrat. Nazadnje bi moral novembra v Cankarjevem domu predstaviti svoj zadnji, sedmi album Singer of Tales, za katerega je prejel nemškega grammyja za najboljši tradicionalni album glasb sveta, pa je bil koncert odpovedan zaradi koronaukrepov. Izšlo se ni niti februarja, danes pa se bo koncert v Klubu CD vendarle zgodil.