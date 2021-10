Šest dni po izginotju lastnika menjalnice Gorana Đokića, njegove leto dni mlajše žene Gordane in njune 25-letne hčere Lidije so v soboto v vasi Moravac pri Aleksincu najprej našli njihov avtomobil, od katerega je zaradi ognja ostala samo še lupina, nekaj kilometrov stran pa so v jami, pokriti z listjem, deskami in smetjem, odkrili še trupla. Obdukcija je pokazala, da je bil vsak od njih večkrat ustreljen, usodni so bili streli v glavo.

Najverjetneje je bil na orožju dušilec, saj strelov ni slišal nihče, skoraj gotovo pa je bila trojica ubita že nekaj ur po izginotju. Da bi storilec ali več njih prikrili morebitne sledi, so po trojnem umoru zažgali tako avto družine kot trupla, poročajo srbski mediji. Ključ za rešitev brutalnih umorov bi se lahko skrival v sefu menjalnice, lastnik katere je bil Goran, piše Blic. Po nekaterih navedbah naj bi bilo v njem shranjenih od 20 pa do 100.000 evrov v tujih valutah, čeravno se v medijih pojavljajo tudi informacije, da je Goran ogromne količine denarja prevažal v skrivnem predalu prtljažnika avta. Prav tistega, ki je zgorel. Če bodo preiskovalci v sefu našli večjo količino gotovine, motiv najverjetneje ni bil pohlep oziroma rop, ki se je končal krvavo, temveč maščevanje. Možno je tudi, da se je na tak način nekdo rešil dolga, ki ga je imel pri Đokiću. V trezorju naj bi namreč bil tudi seznam dolžnikov. Po navedbah ene od sorodnic je bil Goran večkrat tarča lopovov, zato je po njenem teorija (spodletelega) ropa še najbolj možna.

Oče moral gledati, kako so ju ubili? Vir blizu preiskavi je prepričan, da je družino umoril nekdo, ki ga je trojica poznala. »Strel v glavo dokazuje, da ni želel tvegati, da bi kateri od njih preživel napad. Obenem na žalost kaže tudi na to, da so Đokićevi morilca verjetno poznali in jim je s tem preprečil morebitno poznejšo prepoznavo,« je pojasnil za srbske medije. Okrutnost je napadalec pokazal tudi s tem, da se je spravil tako na ženo kot hčer najverjetnejše tarče. »Lidijino truplo je bilo zoglenelo do neprepoznavnosti, sprva se sploh ni dalo razločiti, ali gre za žensko ali moškega,« je za srbski portal Objektiv povedal drug neimenovani vir. »Ker je bilo njeno truplo v najhujšem stanju, policija sumi, da so z grožnjami proti njej izsiljevali Gorana. Njo so ubili prvo, sam je v hudih mukah umrl zadnji,« je dodal. Po predvidevanjih kriminalistov so ga prisilili gledati, kako mučijo njegovo ženo in otroka. Očeta so identificirali s pomočjo prstnih odtisov, njegovo truplo je bilo namreč najmanj poškodovano, mamo na osnovi zapestnice, ki jo je nosila, Lidije pa zaradi izmaličenosti trupla niti niso mogli uradno identificirati. Po pisanju nekaterih medijev je od nje ostal skoraj samo še pepel.