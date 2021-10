Dvomljivi odgovori na pereče vprašanje

Vstopimo v veliko javno kopalnico s prozornim vodnjakom, v katerem naj bi potekala kristalizacija soli, in s štirimi zasloni, kjer se izmenjujejo podobe voda in dopisovanja ljudi v ekosistemu »cristal«. To je »infrastruktura prihodnosti, empatije in sožitja«, preberemo na spletu, kar pomeni drugačen svet, kjer sta v sožitju tehnologija in ekoaktivizem.