Večji od Angele

Vladni tviteraši so s promocijo slovenskega premierja Janeza Janše na uradnem profilu vlade spet presegli sami sebe: za vsakega gosta, ki je včeraj prišel na Brdo na evropski vrh in vrh EU-zahodni Balkan, so pripravili tvit dobrodošlice, v katerem Janša pozdravi svojega kolega. Tudi seveda prvo damo tega srečanja, odhajajočo nemško kanclerko Angelo Merkel. Pri slednjem pa so si oblikovalci privoščili znamenito retušo in so Janšo postavili tako, da je videti večji od Merklove.