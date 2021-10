Boney M je bil izum Franka Fariana, nemškega pevca, komponista in producenta, ki je v mladosti poskušal z rock'n'roll glasbo, iz katere je pozneje presedlal v šlager popevke. A vedno je imel rad glasbo temnopoltih. Leta 1976 je izdal skladbo Baby do you wanna bump, ki jo je podpisal s psevdonimom Zambi in v celoti posnel sam. Dejansko gre za skladbo Al Capone jamajškega ska prvaka Princea Busterja. Taistega, ki je s skladbami, kot sta Madness in One step beyond, vplival na angleško ska sceno v osemdesetih.

V vseh skladbah Boney M globok moški glas pripada Farianu in ne Bobbyju Farrellu, ki se je v javnih nastopih pojavljal kot moški vokalist oziroma plesalec. Farrell, ki je z Arube kot mornar najprej priplul na Norveško, kjer je ugotovil, da je lahko DJ v diskotekah, kar ga je pripeljalo na Nizozemsko in nato v Nemčijo, kjer ga je opazil Farian, je bil v Boney M le del predstave. Vendar je po njegovem odhodu zasedba vseeno začela razpadati. S Farianom sta se sprla leta 1981, potem pa se je Farrell preselil v Skopje, kjer se je poročil z dekletom iz Šutke, tamkajšnjega romskega naselja. Umrl je leta 2010 v Petrogradu.

V živo niso zveneli slabo

Ko je skladbi Baby do you wanna bump nepričakovano uspelo, je za Fariana nastopila težava. Treba je bilo na televizijo, za to pa je potreboval zasedbo, ki bi na plejbek odpirala usta. S tem namenom je sestavil vokalni kvartet iz Farrella in treh britanskih Jamajčank. K Maizie Williams, ki je v Nemčiji poskušala kot fotomodel in pevka, je Farian pristopil sredi belega dne v restavraciji, z vprašanjem, ali zna peti. Ker po njegovem mnenju njen vokal ni bil primeren za to zvrst glasbe, ji v studiu potem sicer ni dovolil peti. Vse vokale na studijskih posnetkih so za Boney M odpeli Farian, Marcia Barrett in Liz Mitchell. Podobno kot Williamsova sta tudi oni dve iz jamajških družin, ki so se v začetku šestdesetih priselile v Anglijo, sami pa sta šli naprej poskusit srečo v Nemčijo. Mitchellova je najprej nastopala v nemški različici muzikala Hair, kjer je nadomestila Donno Summer, potem ko je ta odšla na solo pot, pela pa je tudi pri Les Humphries Singers, hipijevskem zborčku, ki je leta 1976 nastopil tudi na Evroviziji. Tudi Barettova je bila sprva zboristka oziroma je pela spremljevalne vokale šlager pevcem, kakršen je bil Karel Gott, sicer Čeh, znan tudi kot prvi interpret skladbe Čebelica Maja.

Težko je reči, da je bil Boney M lažna skupina. Williamsova in Farrell sta pela v živo, pa še tri spremljevalne vokale so imeli v ozadju, tako da niso zveneli slabo. Vse to je Farian v tistih časih tudi javno povedal in nihče se ni razburjal. Bolj se je uštel pozneje s fantovskim duetom Milli Vanilli, ki je leta 1990 prejel grammyja za najboljšega novinca, a se je potem, ko se je ob javnem nastopu zataknila matrica posnetka, izkazalo, da sta pevca zgolj marioneti, ki odpirata usta na plejbek. Nekaj let po aferi je Farian izjavil: »Ko sta dobila grammyja, nisem bil navdušen. Zavedal sem se, da to napoveduje težave in da bodo zadeve ušle izpod nadzora.« Milli Vanilli je bil torej zgolj spodletel poskus nadaljevanja koncepta Boney M, ki je v dvanajstih letih delovanja nanizal serijo avtorskih hitov, kot so Daddy Cool, Ma Bakker, Belfast, Rasputin, El Lute, pa tudi priredbe Sunny, Rivers of Babylon, Brown girl in the ring, Hooray! Hooray! It's a holi-holiday in Gotta go home.