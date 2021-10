Slovenska nogometna reprezentanca je obkljukala dva od petih treningov, preden se bo jutri z mariborskega letališča s posebnim letalom odpravila proti Malti. V majhni otoški državi v Sredozemskem morju jo čaka najpomembnejši izziv v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj le zmaga ohranja upanje, da se jeseni lahko zgodi preboj na drugo mesto v skupini H. »Verjamemo, da smo lahko uspešni. V zaključku kvalifikacij na štirih tekmah potrebujemo štiri zmage. Gremo do konca,« sporoča Sandi Lovrić, z dvema goloma najboljši slovenski strelec v boju za Katar 2022.

Bijol: Vse bomo naredili za zmago

Malte v nogometu nihče več ne podcenjuje, saj gre za organizirano reprezentanco, ki je septembra v Stožicah zelo namučila Slovenijo. Če varovanci Matjaža Keka iz Vallette ne odnesejo treh točk, bo ponedeljkov dvoboj z Rusijo v Mariboru izgubil tekmovalni pridih. »Malta bo zagotovo še bolj agresivna in motivirana, kot je bila v Ljubljani. Čaka nas zahtevna tekma, ki jo moramo dobiti. Naredili bomo vse za zmago,« pravi Jaka Bijol, ki se je iz vezista prelevil v osrednjega branilca. Tudi Kek ga je minuli mesec postavil ob bok Mihi Mevlji in ga preizkusil namesto Mihe Blažiča. »Na tem položaju se počutim zelo dobro in upam, da je to prepoznal tudi selektor. Vsekakor pa nisem pozabil igrati vezista,« je dodal Bijol.

Slovenski nogometaši bodo v oktobrskem paketu dveh tekem tudi popravljali vtis po visokem porazu v Splitu, ki je v javnosti sprožil val ostrih kritik. Hrvaška je na Poljudu raztrgala Slovenijo in sedanji generaciji prizadejala najbolj boleč poraz. Do kakšnih spoznanj je prišla garderoba? »Prevzeti moramo odgovornost in dobro analizirati, kaj na igrišču ni delovalo in kaj je treba izboljšati. Z ekipnim duhom moramo odgovoriti na naslednji tekmi. Zdaj imamo tudi nekoliko več časa za treninge in verjamem, da bomo to dobro izkoristili,« je dejal Lovrić, sin hrvaških staršev, ki pravi, da je zelo ponosen, ker igra za slovensko reprezentanco. »Te odločitve ne bi nikdar spremenil. Hvaležen sem za priložnost, ki mi je bila zaupana, in na vsaki tekmi poskušam dati vse od sebe,« je pristavil.